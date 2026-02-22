Скидки
Эдди Хирн жёстко высказался о UFC на примере Тома Аспиналла

Комментарии

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил возмущение тем, как руководство UFC относится к ведущим бойцам лиги. Промоутер уверен, что организация не ценит преданность своих спортсменов и готова публично дискредитировать их даже в случае серьёзных травм.

«В этом бизнесе нет никакой лояльности. Посмотрите на Тома Аспиналла. Ему буквально выкололи глаза, а в UFC его унизили, фактически назвав лжецом и трусом. Вот как они относятся к своим звёздам», — сказал Хирн в эфире The Stomping Ground, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Напомним, Аспиналл получил травму глаза в поединке с Сирилем Ганом после тычка со стороны француза. Бой был признан несостоявшимся. Соперники встречались в конце октября 2025 года.

Ранее Хирн раскритиковал оклады бойцов UFC.

Усман Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом в ОАЭ:

