Фото: Геннадий Головкин встретился с Джеки Чаном

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Казахстанец показал, как встретился с популярным актёром Джеки Чаном.

«Встреча с Джеки Чаном, легендой нашего поколения», — подписал фото Головкин.

Фото: Из личного архива Геннадия Головкина

В общей сложности Головкин за время профессиональной карьеры принял участие в 45 поединках, в которых одержал 42 победы и потерпел два поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

Ранее Головкин поздравил представляющего Казахстан фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и дал ему напутствие.

