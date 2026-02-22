Кормье: Аспиналл уверен, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался об отношении Тома Аспиналла к инциденту с Сирилем Ганом.

«Попадания пальцем в глаз, как правило, происходят случайно. В октагоне многое случается, всё происходит очень быстро, ведь так? Я скорее склонен считать, что это был несчастный случай. Но Том Аспиналл так не считает. Он уверен, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я в это не верю», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Как сообщалось ранее, Том по-прежнему не может отслеживать движущиеся объекты, у него болят глаза, если он отправляет слишком много сообщений по телефону. Также резкая смена направления вызывает у Аспиналла головокружение, а иногда ему даже сложно играть со своими детьми.

Кроме того, у Тома есть сложности с тем, чтобы выполнять простые координационные действия и базовые тренировочные упражнения.