Сергей Спивак победил Анте Делию на турнире UFC

Сергей Спивак победил Анте Делию на турнире UFC
В ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267, в главном карде в тяжёлом весе седьмой номер рейтинга UFC, представляющий Молдавию, Сергей Спивак провёл бой с хорватом Анте Делией.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Сергей Спивак (W) — Анте Делия
22 февраля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сергей Спивак
Окончено
UD
Анте Делия

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Спивака единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Сергею 30 лет. В своём профессиональном рекорде Спивак теперь имеет 18 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В профи Полярный медведь дебютировал в сентябре 2014 года.

Делии 35 лет. В своём рекорде Анте имеет 26 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, и восемь поражений.

