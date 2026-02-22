Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267

В ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267, в главном поединке которого сразились бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес.

Бой завершился победой Стрикленда нокаутом в третьем раунде. Американец нанёс несколько точных попаданий по голове соперника, после чего тот был потрясён. Шон принялся добивать оппонента, который находился на канвасе. Судья был вынужден остановить поединок.

Теперь у Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. На счету Фернандеса — 20 побед и три поражения.