Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор опубликовал пост о своём следующем сопернике в UFC

Конор Макгрегор опубликовал пост о своём следующем сопернике в UFC
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался о своём следующем бое в промоушене.

«Следующий для меня, возможно, будет какой-то неизвестный парень, ребята. И, как вы знаете, мне пофиг. Я согласен. Присылайте контракт, парни. Сделка Конора Макгрегора», — написал ирландец на своей странице в Х.

Напомним, Макгрегор не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений. По слухам, Конор может попасть в кард турнира в Белом доме.

Майк Тайсон встретился с Конором Макгрегором

Материалы по теме
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android