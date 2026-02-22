Конор Макгрегор опубликовал пост о своём следующем сопернике в UFC

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался о своём следующем бое в промоушене.

«Следующий для меня, возможно, будет какой-то неизвестный парень, ребята. И, как вы знаете, мне пофиг. Я согласен. Присылайте контракт, парни. Сделка Конора Макгрегора», — написал ирландец на своей странице в Х.

Напомним, Макгрегор не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений. По слухам, Конор может попасть в кард турнира в Белом доме.

