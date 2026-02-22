Скидки
Райан Гарсия стал чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе, победив Марио Барриоса

Комментарии

В Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого за титул в полусреднем весе по версии WBC американец Райан Гарсия единогласным решением судей победил своего соотечественника Марио Барриоса.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия (W)
22 февраля 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
UD
Райан Гарсия

По мнению судей, Гарсия оказался лучше во всех 12 раундах. Уже в первом раунде Райан послал соперника в нокдаун. Итоговый судейский счёт: 119-108, 120-107, 118-109.

Отметим, что Гарсия проводил свой второй бой после скандальной дисквалификации за допинг в поединке с Девином Хейни.

Райану Гарсии 27 лет. Американец мексиканского происхождения дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

