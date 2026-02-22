Райан Гарсия вызвал на бой Шакура Стивенсона после завоевания титула чемпиона мира

Новый чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия, комментируя победу над Марио Барриосом, поединок с которым состоялся сегодня, 22 февраля, в Лас-Вегасе (США), заявил о желании сразиться с непобеждённым чемпионом в четырёх весовых категориях Шакуром Стивенсоном.

«Вы знаете, кого я хочу [в соперники]. Он здесь. Шакур Стивенсон, давай! Я хочу быть отличным чемпионом, и я ничего не боюсь. Я готов встретиться с Девином Хейни, с Шакуром Стивенсоном, с кем угодно. Я хочу этого боя, Шакур, вижу тебя. Давай сделаем это», — сказал Гарсия после боя.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.