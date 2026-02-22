Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия вызвал на бой Шакура Стивенсона после завоевания титула чемпиона мира

Райан Гарсия вызвал на бой Шакура Стивенсона после завоевания титула чемпиона мира
Комментарии

Новый чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия, комментируя победу над Марио Барриосом, поединок с которым состоялся сегодня, 22 февраля, в Лас-Вегасе (США), заявил о желании сразиться с непобеждённым чемпионом в четырёх весовых категориях Шакуром Стивенсоном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия (W)
22 февраля 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
UD
Райан Гарсия

«Вы знаете, кого я хочу [в соперники]. Он здесь. Шакур Стивенсон, давай! Я хочу быть отличным чемпионом, и я ничего не боюсь. Я готов встретиться с Девином Хейни, с Шакуром Стивенсоном, с кем угодно. Я хочу этого боя, Шакур, вижу тебя. Давай сделаем это», — сказал Гарсия после боя.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Райан Гарсия стал чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе, победив Марио Барриоса
Материалы по теме
Гарсия наконец-то стал полноценным чемпионом! Бой с Барриосом был шикарен
Гарсия наконец-то стал полноценным чемпионом! Бой с Барриосом был шикарен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android