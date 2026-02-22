Дана Уайт оценил возможность перехода Чимаева в полутяжёлый вес UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что не ожидает скорого перехода действующего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Я бы хотел увидеть, как он защитит свой титул, прежде чем говорить о переходе в другой дивизион. Как можно подниматься в весе без защиты?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра не отреагировал на его вызов

Чимаев провёл спарринг с Раунтри