«Он заходит в зал, чтобы найти самого мелкого парня». Стрикленд раскритиковал Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о действующем обладателе титула Хамзате Чимаеве.

«Когда я захожу в зал, то нахожу самого большого и опасного засранца. Когда Чимаев заходит в зал, то ищет самого мелкого парня. Чимаев – чёртов задира», — приводит слова Стрикленда пресс-служба UFC.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

