Хамзат Чимаев ответил на вызов Шона Стрикленда

Хамзат Чимаев ответил на вызов Шона Стрикленда
Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев ответил на вызов бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

«Успокойся. Я уничтожил парня, побившего тебя дважды. Американская тёлка», — написал Чимаев в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 319 в августе, Чимаев победил единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси, завоевав чемпионский титул.

Стрикленд на турнире UFC Fight Night 267 в феврале одолел техническим нокаутом соотечественника Энтони Эрнандеса.

«Кто не хочет увидеть бой двух сильнейших бойцов дивизиона? Каждый жаждет поединок настоящего американца с этим маленьким чеченцем на американской земле», — сказал после боя Шон, намекая на Чимаева.

