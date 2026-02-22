Скидки
«Был ли допинг-тест?» Шакур Стивенсон отреагировал на победу Гарсии в бою с Барриосом

Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал победу Райана Гарсии в поединке за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с Марио Барриосом, состоявшемся сегодня, 22 февраля, в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия (W)
22 февраля 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
UD
Райан Гарсия

«Райан сделал свою работу. Не знаю… ВАДА [допинг-организация] была привлечена к этому бою? Я видел бой Райана и Ромеро, и Райан так не выглядел. Поэтому мой вопрос в том, был ли тест на допинг. Если он подерётся со мной следующим, я буду «за», но с тестированием на допинг», — сказал Стивенсон в эфире DAZN.

Ранее Гарсия вызвал на бой Стивенсона после завоевания титула чемпиона мира.

Райан Гарсия вызвал на бой Шакура Стивенсона после завоевания титула чемпиона мира
