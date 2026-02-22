«У него посттравматический синдром». Гарсия — о вероятности реванша с Хейни

Новый чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия после победы над Марио Барриосом, поединок с которым состоялся сегодня, 22 февраля, в Лас-Вегасе (США), ответил на вопрос, возможен ли его бой-реванш с соотечественником Девином Хейни.

«Девин этого не хочет. Он в ужасе, у него посттравматический синдром [после первого боя]», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия и Хейни провели скандальный поединок 20 апреля 2024 года, в котором Гарсия трижды отправил чемпиона в нокдаун и выиграл решением большинства судей. Однако из-за проваленного допинг-теста Гарсии результат боя был аннулирован, а сам он дисквалифицирован, что привело к судебным искам со стороны Хейни.