«У него посттравматический синдром». Гарсия — о вероятности реванша с Хейни

«У него посттравматический синдром». Гарсия — о вероятности реванша с Хейни
Комментарии

Новый чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия после победы над Марио Барриосом, поединок с которым состоялся сегодня, 22 февраля, в Лас-Вегасе (США), ответил на вопрос, возможен ли его бой-реванш с соотечественником Девином Хейни.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Марио Барриос — Райан Гарсия (W)
22 февраля 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
UD
Райан Гарсия

«Девин этого не хочет. Он в ужасе, у него посттравматический синдром [после первого боя]», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия и Хейни провели скандальный поединок 20 апреля 2024 года, в котором Гарсия трижды отправил чемпиона в нокдаун и выиграл решением большинства судей. Однако из-за проваленного допинг-теста Гарсии результат боя был аннулирован, а сам он дисквалифицирован, что привело к судебным искам со стороны Хейни.

