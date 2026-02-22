Райан Гарсия: Шакур Стивенсон не сможет отгулять в бою со мной

Новый обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия высказался о возможном поединке с непобеждённым чемпионом в четырёх весовых категориях Шакуром Стивенсоном.

«Я открыт для всего. Я дрался с Шакуром в любителях… и победа осталась за ним. Но я считаю, что победил. Тогда политика в американском боксе была другой. И у меня остался осадок, и я без раздумий соглашусь на реванш.

Шакур знает, что не сможет отгулять со мной. Он сказал мне, что я не очень большой. Я ответил: «Братан, ты боялся моих размеров?» Безумие. Хорошо, что люди из-за этого переживают. Но размеры не выигрывают бои», — сказал Гарсия на пресс-конференции.