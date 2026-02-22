Скидки
В АСА прокомментировали подписание экс-бойца UFC Жаилтона Алмейды

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал подписание бывшего бойца UFC бразильца Жаилтона Алмейды.

«Мы думаем по сопернику Алмейды. Пока не определились. Изначально была цель понять, в каком весе он будет выступать. Алмейда сказал, что в тяжёлом. Мы думали, что он, возможно, спустится в полутяжёлый. Но он хочет именно в тяжёлом. Видимо, он будет набирать вес. Соперником будет не Мухумат Вахаев. Бывает, доходит до абсурдного — что не имя, то сразу надо поставить его с Вахаевым… Это будет не он. Скорее всего, соперником Алмейды станет кто-то из новичков. Посмотрим. На подходе есть ещё ребята, которых мы хотим подписать», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
