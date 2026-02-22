Скидки
«Дайте мне бой с клоуном». Нассурдин Имавов вызвал Стрикленда на реванш

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов заявил о желании провести реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом.

«Моя мечта. Дайте мне бой с клоуном за корону», – написал Имавов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 258 в сентябре, Имавов победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.

Стрикленд на турнире UFC Fight Night 267 в феврале одолел техническим нокаутом соотечественника Энтони Эрнандеса.

Ранее чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил на вызов Шона Стрикленда.

