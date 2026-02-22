Конор Макгрегор прокомментировал победу Шона Стрикленда над Эрнандесом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу бывшего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) американца Шона Стрикленда в поединке с соотечественником Энтони Эрнандесом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

«Вот что часы спаррингов дают вам. Просто приходишь и спаррингуешь каждый день. И вуаля! Ни о чём не запариваешься. Шон великолепен!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.

