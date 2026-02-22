Конор Макгрегор прокомментировал победу Шона Стрикленда над Эрнандесом
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу бывшего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) американца Шона Стрикленда в поединке с соотечественником Энтони Эрнандесом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).
UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Шон Стрикленд (W) — Энтони Эрнандес
22 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Окончено
TKO
Энтони Эрнандес
«Вот что часы спаррингов дают вам. Просто приходишь и спаррингуешь каждый день. И вуаля! Ни о чём не запариваешься. Шон великолепен!» — написал Макгрегор в социальных сетях.
Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.
