«Шакур вытрет им пол». Кроуфорд оценил шансы Стивенсона в бою с Райаном Гарсией

Чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке соотечественников Шакура Стивенсона и Райана Гарсии.

«Считаю, что Шакур вытрет им пол. Не думаю, что у Райана получится бить Шакура как Барриоса. Барриос был очень удобен, он был слишком медленным, у него не было плана на бой. Шакур не будет так драться», — сказал Кроуфорд в эфире DAZN.

Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.