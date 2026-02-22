Скидки
Стрикленд — Имавову: я тебя уже побил, успокойся

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд ответил на вызов второго номера рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француза Нассурдина Имавова, который ранее написал в социальных сетях о желании провести бой «с клоуном за корону».

«Я прошёл сквозь тебя, я тебя уже побил, успокойся. Либо ты получишь пояс, либо я. Если его получишь, отберу его у тебя, а если получу я — ты проиграешь мне», — заявил Стрикленд на пресс-конференции после победы над Энтони Эрнандесом.

Стрикленд и Имавов уже встречались в октагоне в 2023 году. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.

