Видео: Арман Царукян поздравил футбольный «Краснодар» с днём рождения

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поздравил футбольный клуб «Краснодар» с днём рождения.

«Хочу поздравить с днём рождения футбольный клуб «Краснодар», пожелать вам очень много ярких побед, чтобы вы забрали в этом году Кубок. Мы [в вас] не сомневаемся. Очень много здоровья вам. Мы с вами. И радуйте своих болельщиков», — сказал Царукян в видео.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.