Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Арман Царукян поздравил футбольный «Краснодар» с днём рождения

Видео: Арман Царукян поздравил футбольный «Краснодар» с днём рождения
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поздравил футбольный клуб «Краснодар» с днём рождения.

«Хочу поздравить с днём рождения футбольный клуб «Краснодар», пожелать вам очень много ярких побед, чтобы вы забрали в этом году Кубок. Мы [в вас] не сомневаемся. Очень много здоровья вам. Мы с вами. И радуйте своих болельщиков», — сказал Царукян в видео.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.

Материалы по теме
Очередной воспитанник «Зенита» — в «Краснодаре». Почему так вышло на этот раз?
Очередной воспитанник «Зенита» — в «Краснодаре». Почему так вышло на этот раз?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android