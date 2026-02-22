Бенавидес и Рамирес провели первую битву взглядов перед боем 2 мая

Непобеждённый американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес и объединённый чемпион мира Хильберто Рамирес встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции, посвящённой их предстоящему поединку в первом тяжёлом весе. Бой состоится 2 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

На кону будут титулы в первом тяжёлом весе, принадлежащие 34-летнему Рамиресу (48-1, 30 КО). Его 29-летний оппонент Бенавидес (31-0, 25 КО) владеет поясом в полутяжёлом весе и поднимется в категорию до 90,7 кг. Бенавидес планирует вернуться в полутяжёлый вес после боя с Рамиресом. Он рассчитывает на поединки с чемпионом Дмитрием Биволом и экс-чемпионом Артуром Бетербиевым.