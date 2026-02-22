Дэвид Бенавидес: я на пороге того, чтобы стать лицом бокса

Американский боксёр мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес заявил, что бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом может вывести его на вершину спорта. Поединок за титулы WBA и WBO в первом тяжёлом весе состоится 2 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Чувствую, что стою на пороге того, чтобы стать лицом бокса. Если Зурдо выиграет, его акции вырастут. По ту сторону тоннеля нас обоих ждёт величие. Так что мы подойдём к бою максимально готовыми.

Я долго шёл к этому. У нас было много отличных спаррингов, и тогда я сказал Зурдо: «Однажды мы должны сделать это на платном PPV». А теперь 2 мая будем драться за два титула, и я очень благодарен за это», — приводит слова Бенавидеса издание Boxing247.