Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боксёр Суров рассказал о спаррингах со священником

Российский боксёр Суров рассказал о спаррингах со священником
Комментарии

23 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира, в которой примет участие российский боксёр Давид Суров. В преддверии боя спортсмен поделился необычными подробностями подготовки.

«Ничего особенного, просто к нам в зал приходит батюшка по средам и пятницам. Вот и стоим с ним в парах, просто двигаюсь, работаю передней рукой», — сказал Давид Суров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Соревнования пройдут в пяти весовых категориях, а бои будут состоять из трёх раундов по три минуты.

Сейчас читают:
Тотальное уничтожение. Суров шикарно ворвался в профессиональный бокс
Тотальное уничтожение. Суров шикарно ворвался в профессиональный бокс

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android