Российский боксёр Суров рассказал о спаррингах со священником

23 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира, в которой примет участие российский боксёр Давид Суров. В преддверии боя спортсмен поделился необычными подробностями подготовки.

«Ничего особенного, просто к нам в зал приходит батюшка по средам и пятницам. Вот и стоим с ним в парах, просто двигаюсь, работаю передней рукой», — сказал Давид Суров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Соревнования пройдут в пяти весовых категориях, а бои будут состоять из трёх раундов по три минуты.

