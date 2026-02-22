Скидки
Дана Уайт: есть ли большая *****, чем Эдди Хирн?

Дана Уайт: есть ли большая *****, чем Эдди Хирн?
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт обрушился с критикой на главу Matchroom Boxing Эдди Хирна после того, как британский боксёр Коннор Бенн (24-1) покинул его промоутерскую компанию и подписал контракт с Zuffa Boxing. На пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 267 в Хьюстоне Уайт заявил, что Хирн имел возможность сохранить бойца, но не сделал этого.

«Есть ли большая *****, чем Эдди Хирн? Серьёзно, есть кто-то больше? Коннор получит больше денег, а у Хирна была возможность уравнять сделку. Он мог это сделать… Полный бред», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Бенн выступал под эгидой Matchroom с февраля 2018 года. Он стал первым крупным боксёром, которого Уайт привлёк в свой промоушен после погружения в бокс.

Ранее Хирн обвинил Бенна в том, что тот отвернулся от него после многих лет совместной работы, и заявил, что боец не берёт трубку. Уайт опроверг эти утверждения, назвав их ложью.

