Евгений Гончаров выразил желание провести бой с Жаилтоном Алмейдой в АСА

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров сообщил, что его команда ведёт переговоры с лигой о возвращении. Также российский боец выразил желание проверить уровень новобранца организации — бразильца Жаилтона Алмейды, который ранее выступал в UFC.

«Поступает много вопросов по карьере и следующему бою. Сейчас, наверное, уже можно озвучить, что моя команда находится в переговорах с лигой АСА касаемо моего возвращения. Есть интересные бои на примете, и вот сейчас увидел новость о подписании Жаилтона Алмейды. Это человек из топов UFC, не так давно навязал непростой бой Саше Волкову, и мне интересно было бы проверить его настоящий уровень.

Мы привыкли смотреть на UFC, на топов оттуда, как на кого-то недосягаемого. Но это не соответствует действительности. Дайте мне или любому другому человеку из топ-10 лиги АСА Алмейду, и я убежден, что это будет продемонстрировано наглядно», — сказал Гончаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вчера, 21 февраля, стало известно, что Алмейда подписал контракт с АСА. В UFC бразилец провёл 11 боёв, одержав восемь побед. 7 февраля 2026 года на UFC Fight Night 266 он единогласным решением уступил россиянину Ризвану Куниеву.