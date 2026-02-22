Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евгений Гончаров выразил желание провести бой с Жаилтоном Алмейдой в АСА

Евгений Гончаров выразил желание провести бой с Жаилтоном Алмейдой в АСА
Комментарии

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров сообщил, что его команда ведёт переговоры с лигой о возвращении. Также российский боец выразил желание проверить уровень новобранца организации — бразильца Жаилтона Алмейды, который ранее выступал в UFC.

«Поступает много вопросов по карьере и следующему бою. Сейчас, наверное, уже можно озвучить, что моя команда находится в переговорах с лигой АСА касаемо моего возвращения. Есть интересные бои на примете, и вот сейчас увидел новость о подписании Жаилтона Алмейды. Это человек из топов UFC, не так давно навязал непростой бой Саше Волкову, и мне интересно было бы проверить его настоящий уровень.

Мы привыкли смотреть на UFC, на топов оттуда, как на кого-то недосягаемого. Но это не соответствует действительности. Дайте мне или любому другому человеку из топ-10 лиги АСА Алмейду, и я убежден, что это будет продемонстрировано наглядно», — сказал Гончаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вчера, 21 февраля, стало известно, что Алмейда подписал контракт с АСА. В UFC бразилец провёл 11 боёв, одержав восемь побед. 7 февраля 2026 года на UFC Fight Night 266 он единогласным решением уступил россиянину Ризвану Куниеву.

Материалы по теме
Экс-боец UFC Жаилтон Алмейда подписал контракт с АСА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android