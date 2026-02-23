Скидки
Суров: хочу дождаться Олимпиады, после этого полноценно перейти в профессионалы

Комментарии

Российский боксёр Давид Суров, который сегодня, 23 февраля, примет участие в международной матчевой встрече между сборной «Динамо» и сборной мира на «ВТБ Арене» в Москве, рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас пока акцент сделали на любительскую карьеру. Хотелось бы дождаться Олимпийских игр, а уже после этого полноценно перейти в профессионалы. Олимпийское золото или абсолютное чемпионство? И то, и то. И олимпийское золото, и абсолютное чемпионство», — сказал Суров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Ранее Суров рассказывал, что в рамках подготовки к поединкам спаррингует со священником.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

