Кормье: Стрикленд, который был в бою с Эрнандесом, создаст проблемы Чимаеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что версия Шона Стрикленда, которую зрители увидели в поединке против Энтони Эрнандеса, способна доставить серьёзные проблемы чемпиону среднего веса Хамзату Чимаеву.

«Если тот парень, который появился сегодня вечером, появится в бою с Чимаевым, это будет гораздо более сложный бой для великого Хамзата Чимаева, потому что даже Исраэль Адесанья на пике своих сил испытывал трудности с той версией Шона Стрикленда. В бою с Дрикусом дю Плесси не казалось, что Шон был полностью сфокусирован, он выглядел немного не в себе», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.