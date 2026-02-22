Уайт — о Перейре: чего бы этот парень ни захотел, мы с ним сработаемся

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал желание чемпиона полутяжёлого веса Алекса Перейры подняться в тяжёлую весовую категорию и выиграть третий пояс. На пресс-конференции после турнира UFC Fight Night в Хьюстоне он заявил, что организация поддержит бразильца в любом его решении.

«Он из тех парней, которые всегда выходят и делают то, что нам нужно. Чего бы этот парень ни захотел, мы с ним сработаемся», — приводит слова Уайта издание Essentially Sports.

По слухам, следующим соперником Перейры может стать Сириль Ган — на кону может стоять временный титул, пока действующий чемпион Том Аспиналл восстанавливается после операции на глазах. Официального подтверждения этих планов пока нет.