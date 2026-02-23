Россиянин Давид Суров оценил свои шансы в бою с Усиком

Российский боксёр Давид Суров, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, ответил на вопрос о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Я просто не особо слежу за профессиональным боксом, даже за своей весовой категорией, поэтому сложно сказать, кто её составит Усику. Смогу ли я составить ему конкуренцию? Да, я считаю, что вполне способен выиграть у Усика, просто нужно время. Про Итауму тоже слышал, но особо за ним не следил», — сказал Суров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, 23 февраля Давид примет участие в международной матчевой встрече между сборной «Динамо» и сборной мира на «ВТБ Арене» в Москве.