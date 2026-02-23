Боксёр Суров рассказал, в каком случае мог бы выступить в ММА

Российский боксёр Давид Суров допустил возможность выступления в смешанных единоборствах при определённых условиях.

— Смогли бы после двух-трёх лет в Дагестане начать карьеру в ММА?

— Да, при таких условиях через два-три года я бы смог дебютировать в ММА при желании, но бокс мне намного интереснее, — сказал Суров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

23 февраля спортсмен примет участие в международной матчевой встрече между сборной «Динамо» и сборной мира на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее Суров заявлял, что намерен выступить на Олимпийских играх, прежде чем переходить в профессионалы, а также выразил уверенность, что способен победить Александра Усика.