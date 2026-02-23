Чимаев — Стрикленду: я всегда пытался поймать тебя, но ты убегал

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил Шону Стрикленду, который ранее на пресс-конференции после UFC Fight Night 267 заявил, что Чимаев выбирает для спаррингов соперников поменьше.

«Ты лживая сучка, я всегда пытался поймать тебя, но ты убегал от меня. Спроси своего тренера, он знает», — написал Чимаев в соцсетях.

Напомним, Стрикленд одержал уверенную победу над Энтони Эрнандесом в главном бою вечера и после поединка намекнул на вызов действующему чемпиону.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.