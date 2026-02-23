Скидки
Эрнандес — о первом поражении после восьми побед кряду: я стал действовать небрежно

Американский боец Энтони Эрнандес прокомментировал своё первое поражение в октагоне после восьми побед подряд. В главном бою турнира UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США) он уступил Шону Стрикленду техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Шон Стрикленд (W) — Энтони Эрнандес
22 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Окончено
TKO
Энтони Эрнандес

«Мне казалось, что всё идет хорошо. Думал, может, счёт 1:1. А потом я расслабился, пропустил чёртов удар коленом в центре. Ну ничего. Вернусь к началу, буду работать над ошибками. Вы видели, что было после моего прошлого поражения — я сделал большой рывок. Просто пришло время снова браться за дело», — приводит слова Эрнандеса издание MMA Junkie.

