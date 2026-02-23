Скидки
«Оправданий нет». Пимблетт высказался об ощущениях перед выходом на бой с Гэтжи

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт признался, что перед последним поединком с Джастином Гэтжи чувствовал себя не в своей тарелке. По словам бойца, несмотря на отличную подготовку и отсутствие травм, его преследовала необъяснимая неуверенность до самого начала боя.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Пока мы стояли там и ждали выхода, у меня возникло какое-то странное чувство. Но такое бывает, подобные ощущения иногда накрывают. Я не чувствовал себя таким уверенным, как обычно. Но когда заиграла моя музыка и я начал выходить, это чувство исчезло — нет ничего лучше этого момента. Думаю, мы просто слишком долго ждали там, за кулисами. При этом в тренировочном лагере я чувствовал себя отлично, у меня была отличная весогонка, и впервые не было травм. Всё шло замечательно, так что у меня нет оправданий», — сказал Пимблетт на видео на своей странице в социальных сетях.

Бой между Пимблеттом и Гэтжи прошёл в конце января на турнире UFC 324. Пэдди проиграл единогласным решением судей.

