Даниэль Кормье объяснил, за счёт чего стал двойным чемпионом UFC почти в 40 лет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что именно борцовская база позволила ему успешно конкурировать с более молодыми соперниками на закате карьеры.

«Я был возрастным. Когда я стал двойным чемпионом, мне было 39 лет. Поэтому я много работал над мобильностью, ловкостью и скоростью, ведь мне нужно было как-то поспевать за этими молодыми парнями. Но в конечном счёте у меня был «золотой билет» — борьба. Если у тебя есть борьба, ты можешь соревноваться с кем угодно», — сказал Кормье на видео, которым в социальных сетях поделился аккаунт Alien Films.

Главные новости дня: