«Что вообще происходит?» Пэдди Пимблетт раскритиковал рейтинг UFC

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт выразил недовольство своим положением в актуальном рейтинге промоушена.

«Если честно, меня бесит, что Сен-Дени обошёл меня в рейтинге после победы в поединке с этим мешком Хукером. Почему он выше меня? Что вообще происходит? Вы же знаете, я готов драться с кем угодно — как только мне присылают контракт с любым именем, я его подписываю», – сказал Пимблетт на видео на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Пимблетт занимает шестое место в рейтинге бойцов UFC лёгкого дивизиона. Бенуа Сен-Дени располагается на пятой позиции. Чемпионом является Илия Топурия.

