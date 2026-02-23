Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что вообще происходит?» Пэдди Пимблетт раскритиковал рейтинг UFC

«Что вообще происходит?» Пэдди Пимблетт раскритиковал рейтинг UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт выразил недовольство своим положением в актуальном рейтинге промоушена.

«Если честно, меня бесит, что Сен-Дени обошёл меня в рейтинге после победы в поединке с этим мешком Хукером. Почему он выше меня? Что вообще происходит? Вы же знаете, я готов драться с кем угодно — как только мне присылают контракт с любым именем, я его подписываю», – сказал Пимблетт на видео на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Пимблетт занимает шестое место в рейтинге бойцов UFC лёгкого дивизиона. Бенуа Сен-Дени располагается на пятой позиции. Чемпионом является Илия Топурия.

Материалы по теме
«Оправданий нет». Пимблетт высказался об ощущениях перед выходом на бой с Гэтжи

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android