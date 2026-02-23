Пэдди Пимблетт обозначил желаемых соперников

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт заявил о готовности провести поединок с французом Бенуа Сен-Дени. Кроме того, британец признался, что рассматривает возможность сразиться с победителем боя на UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой или с Арманом Царукяном.

«Бой с Сен-Дени кажется мне отличной идеей: два лучших легковеса Европы сойдутся друг с другом. Также я не против подраться с проигравшим в паре Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра или даже с Арманом Царукяном. Просто дайте мне знать, когда и где. Я вернусь в октагон этим летом», — сказал Пимблетт на видео на своей странице в социальных сетях.

Главные новости дня: