Кирилл Грищенко подписал контракт с АСА. Названа дата дебюта

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Грищенко подписал контракт с АСА. Об этом информирует пресс-служба промоушена в социальных сетях. Дебют спортсмена в лиге состоится в Минске на турнире ACA 201.

Фото: ACA MMA

В общей сложности на счету Грищенко в смешанных единоборствах к настоящему моменту 10 поединков, в которых он одержал восемь побед, четыре из которых были добыты нокаутом, и потерпел два поражения.

Недавно экс-чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров сообщил, что его команда ведёт переговоры с лигой о возвращении. Также российский боец выразил желание проверить уровень новобранца организации — бразильца Жаилтона Алмейды, который ранее выступал в UFC.

Материалы по теме
Евгений Гончаров выразил желание провести бой с Жаилтоном Алмейдой в АСА

Бойца ММА ударило током:

