«Это всё меняет». Пэдди Пимблетт назвал своё решение по бою с Джастином Гэтжи

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт поделился мнением о недавнем поединке с американцем Джастином Гэтжи. Спортсмены встречались в конце января на турнире UFC 324. Пэдди проиграл единогласным решением судей.

«Он уже был предупреждён ещё до того, как ткнул мне в глаз. Хороший апперкот. Это был первый раз, когда он ткнул в глаз уже после предупреждения, поэтому я считаю, что у него должны были сразу снять балл. У него уже было предупреждение. За это должны были сразу наказывать штрафным очком.

Этот раунд всё ещё был под вопросом. Вот что меня бесит. Если бы бой остановили из-за этого тычка… Именно это нанесло весь урон моему лицу. Посмотрите, как я моргаю правым глазом, потому что ничего не вижу. Это принесло ему раунд, хотя за 40 секунд до конца его судьба ещё не была решена. Он ткнул мне в глаз, а потом уронил. Посмотрите, насколько мой глаз красный по сравнению с другим.

Очевидно, я не хочу звучать как обиженный неудачник, но это всё меняет – весь ход боя. А то, что люди называли нокдауном — это не нокдаун. Он поймал мою ногу и выбросил удар. Я просто потерял равновесие. А вот сейчас он бьёт меня коленом в яйца. Какого чёрта? Смотреть это в записи так раздражает. Просто ударил меня ниже пояса. А потом Роган говорит, что это было в линию пояса. Ну если это линия пояса, то мой удар до этого тем более был чистым. Просмотр этого боя просто приводит в ярость.

Для меня здесь очевидно, что я выиграл этот раунд. Я не понимаю, как двое судей отдали пятый раунд ему. Я перебил его по ударам, разве нет? Вот здесь я попадаю ему… а он пытается симулировать удар по шарам, хотя там его нет. Это мой раунд. По мне, так я выиграл третий и пятый раунды. Если бы с него сняли балл, как и должны были, это была бы ничья. Я не хочу казаться озлобленным, и слезами горю не поможешь, но я чувствую себя… теперь я понимаю, что чувствовал Джаред Гордон», – сказал Пимблетт на видео на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме «Оправданий нет». Пимблетт высказался об ощущениях перед выходом на бой с Гэтжи

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу: