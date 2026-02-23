Скидки
Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд заявил, что больше никогда не покинет США

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд заявил, что не намерен выезжать за пределы США. Бывший чемпион подчеркнул, что планирует проводить поединки на родине.

«Прежде всего, ребята, я больше никогда не покину эту страну. Я американец, я не уезжаю, не путешествую, не езжу в отпуск. Я умру на этой земле, так что всё будет в Америке», — сказал Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.

В последнем поединке, проходившем в ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США), Стрикленд встречался с соотечественником Энтони Эрнандесом. Бой завершился победой Шона техническим нокаутом в третьем раунде. В общей сложности на счету Стрикленда в ММА 30 побед при семи поражениях.

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой:

