Умар Кремлёв: надеюсь, новое руководство МОК избавится от старой «раковой опухоли»

Президент IBA Умар Кремлёв заявил, что вновь готов выплатить призовые боксёрам на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США), если у Международного олимпийского комитета (МОК) не изменится стратегия.

«Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры. Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне.

IBA — это настоящий дом мирового бокса, где уважают труд чемпиона и предоставляют реальные возможности и социальный лифт. У нас спортсмен не выживает — он зарабатывает своим талантом. Это реальные цифры и реальные возможности для людей, посвятивших жизнь спорту. IBA создаёт все условия, чтобы боксёры могли обеспечить себя, своё будущее и свои семьи. Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники, растрачивая деньги, принадлежащие спортсменам, на гала-ужины и пятизвёздочные отели.

Я надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой «раковой опухоли», которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных федераций. Спортивным чиновникам не стоит забывать, что они обслуживающий персонал и их кресла ничего не стоят без спортсменов, тренеров и болельщиков», — передаёт слова Умара Кремлёва пресс-служба IBA.

