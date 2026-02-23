Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Флойд Мейвезер показал, как готовится к выставочному бою с Майком Тайсоном

Флойд Мейвезер показал, как готовится к выставочному бою с Майком Тайсоном
Комментарии

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший продолжает подготовку к выставочному поединку с Майком Тайсоном. Видео с тренировки легендарного боксёра появилось в социальных сетях.

Бой с Тайсоном должен состояться 25 апреля в Конго, после чего американец планирует возобновить профессиональную карьеру. Первый официальный поединок после возвращения намечен на лето 2026 года.

Последний официальный бой американец провёл в августе 2017 года против Конора Макгрегора, одержав победу техническим нокаутом и доведя рекорд до 50 побед при нуле поражений. За карьеру Мейвезер победил всех сильнейших соперников своей эпохи. На его счету три самых кассовых события в истории бокса — бои против Мэнни Пакьяо, Конора Макгрегора и Сауля Альвареса.

Сейчас читают:
Не мешайте ветеранам зарабатывать. Бою Тайсон — Мейвезер быть?
Не мешайте ветеранам зарабатывать. Бою Тайсон — Мейвезер быть?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android