Флойд Мейвезер показал, как готовится к выставочному бою с Майком Тайсоном

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший продолжает подготовку к выставочному поединку с Майком Тайсоном. Видео с тренировки легендарного боксёра появилось в социальных сетях.

Бой с Тайсоном должен состояться 25 апреля в Конго, после чего американец планирует возобновить профессиональную карьеру. Первый официальный поединок после возвращения намечен на лето 2026 года.

Последний официальный бой американец провёл в августе 2017 года против Конора Макгрегора, одержав победу техническим нокаутом и доведя рекорд до 50 побед при нуле поражений. За карьеру Мейвезер победил всех сильнейших соперников своей эпохи. На его счету три самых кассовых события в истории бокса — бои против Мэнни Пакьяо, Конора Макгрегора и Сауля Альвареса.