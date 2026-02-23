Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев — руководству UFC: я скоро вернусь

Мокаев — руководству UFC: я скоро вернусь
Комментарии

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев обратился к руководству лиги и заявил о желании вернуться в организацию. 25-летний спортсмен выразил уверенность в своих силах после серии побед.

«Ноль снятий с боёв. 4-0 против соперников из топ-15. 39-0 на любительском и профессиональном уровне. Я давно говорил вам, ребята, что я самый голодный и стабильный боец в этом дивизионе! Настоящий чемпион в наилегчайшем весе! Хантер Кэмпбелл, я сделаю пару нокаутов и скоро вернусь», — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

В ноябре 2025 года Мокаев рассказывал, что у него назначена встреча с Кэмпбеллом для обсуждения возвращения в лигу.

Сейчас читают:
Хронология истерики. Как Дана Уайт не даёт спать промоутеру бокса
Хронология истерики. Как Дана Уайт не даёт спать промоутеру бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android