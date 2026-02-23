Мокаев — руководству UFC: я скоро вернусь

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев обратился к руководству лиги и заявил о желании вернуться в организацию. 25-летний спортсмен выразил уверенность в своих силах после серии побед.

«Ноль снятий с боёв. 4-0 против соперников из топ-15. 39-0 на любительском и профессиональном уровне. Я давно говорил вам, ребята, что я самый голодный и стабильный боец в этом дивизионе! Настоящий чемпион в наилегчайшем весе! Хантер Кэмпбелл, я сделаю пару нокаутов и скоро вернусь», — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

В ноябре 2025 года Мокаев рассказывал, что у него назначена встреча с Кэмпбеллом для обсуждения возвращения в лигу.