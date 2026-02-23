Конор Макгрегор в соцсетях считает дни без контракта от UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на отсутствие реакции со стороны руководства лиги на его готовность вернуться в октагон. 37-летний боец уже две недели ждёт контракт на бой.

«15-й день моего «Я согласен, высылайте договор», — написал Макгрегор в соцсети X утром в понедельник.

Ранее Макгрегор заявлял, что его возвращение может состояться в бою против любого соперника, включая ноунейма. Однако, несмотря на публичную готовность ирландца, в UFC хранят молчание о его возможном участии в ближайших турнирах.

Изначально предполагалось, что Макгрегор возглавит исторический турнир UFC в Белом доме 14 июня в бою против Майкла Чендлера. Однако президент организации Дана Уайт публично объявил, что этот поединок не состоится. При этом на прошлой неделе Уайт заявил, что кард июньского мероприятия полностью сформирован.

Ключевой проблемой при организации боя с участием Макгрегора могут стать финансовые условия. Ранее ирландец всегда получал процент от платных трансляций (PPV), однако после заключения UFC соглашения с Paramount+ на $ 7,7 млрд лига отказалась от проведения PPV. Это может помешать выполнить контрактные требования Макгрегора.