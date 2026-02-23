Боксёр упал в обморок после столкновения головами и был госпитализирован

В Детройте (США) во время вечера бокса произошёл инцидент с участием полутяжеловеса Джо Джорджа-младшего. Спортсмен потерял сознание в своём углу после первого раунда и был вывезен из зала на носилках.

Джордж-младший (13-2) проводил бой против Атифа Оберлтона (15-0), когда в стартовом раунде соперники столкнулись головами. После гонга американец вернулся в угол, сел на табурет, но затем завалился вперёд и рухнул лицом на настил ринга прямо во время указаний тренера.

Медики оперативно оказали боксёру помощь. Потрясённый Оберлтон также оставался рядом с соперником. Джордж-младший пришёл в сознание, но не смог продолжить бой, поэтому победа техническим решением была присуждена Оберлтону.

«Я просто хотел убедиться, что он в порядке… Думаю, это повлияло на меня ментально. Выходя на ринг, я всегда молюсь богу, потому что это не шутка. Это ударило по мне осознанием, что всё что угодно может случиться. Я никогда в жизни не видел ничего подобного в боксе», — приводит слова Оберлтона издание talkSPORT.

Промоутер Дмитрий Салита подтвердил, что состояние Джорджа-младшего стабильно. Тренер спортсмена Хайлон Уильямс добавил, что его подопечный прошёл МРТ и уже выписан из больницы. Сам боксёр пока не комментировал произошедшее.