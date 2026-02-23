Боксёры «Динамо» победили сборную мира, Давид Суров был дисквалифицирован
В понедельник, 23 февраля, в Москве состоялась международная матчевая встреча по боксу между сборными «Динамо» и мира, посвящённая Дню защитника Отечества. Турнир прошёл в пяти весовых категориях, бои состояли из трёх раундов по три минуты. Победу со счётом 4:1 одержали боксёры «Динамо».
За бело-голубых выступили чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров, чемпион Европы — 2024 Габил Мамедов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России — 2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России Рамазан Дадаев.
Полные результаты встречи
- Весовая категория до 63,5 кг: Габил Мамедов единогласным решением судей победил кубинца Виктора Переса.
- Весовая категория до 71 кг: Игорь Свиридченков единогласным решением судей победил Майкла Кинга из Демократической Республики Конго.
- Весовая категория до 75 кг: Егор Шапочанский решением судей победил двукратного чемпиона Азии, финалиста чемпионата мира — 2023 Саиджамшида Джафарова из Азербайджана.
- Весовая категория до 92 кг: Рамазан Дадаев раздельным решением судей победил бронзового призёра чемпионата мира Мадияра Сайдрахимова из Узбекистана.
- Весовая категория свыше 92 кг: Давид Суров проиграл иранцу Иману Рамезанпуру из-за дисквалификации в третьем раунде за нанесение ударов после команды «стоп».
Комментарии