Боксёры «Динамо» победили сборную мира, Давид Суров был дисквалифицирован

В понедельник, 23 февраля, в Москве состоялась международная матчевая встреча по боксу между сборными «Динамо» и мира, посвящённая Дню защитника Отечества. Турнир прошёл в пяти весовых категориях, бои состояли из трёх раундов по три минуты. Победу со счётом 4:1 одержали боксёры «Динамо».

За бело-голубых выступили чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров, чемпион Европы — 2024 Габил Мамедов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России — 2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России Рамазан Дадаев.

Полные результаты встречи