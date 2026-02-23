Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёры «Динамо» победили сборную мира, Давид Суров был дисквалифицирован

Боксёры «Динамо» победили сборную мира, Давид Суров был дисквалифицирован
Комментарии

В понедельник, 23 февраля, в Москве состоялась международная матчевая встреча по боксу между сборными «Динамо» и мира, посвящённая Дню защитника Отечества. Турнир прошёл в пяти весовых категориях, бои состояли из трёх раундов по три минуты. Победу со счётом 4:1 одержали боксёры «Динамо».

За бело-голубых выступили чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров, чемпион Европы — 2024 Габил Мамедов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России — 2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России Рамазан Дадаев.

Полные результаты встречи

  • Весовая категория до 63,5 кг: Габил Мамедов единогласным решением судей победил кубинца Виктора Переса.
  • Весовая категория до 71 кг: Игорь Свиридченков единогласным решением судей победил Майкла Кинга из Демократической Республики Конго.
  • Весовая категория до 75 кг: Егор Шапочанский решением судей победил двукратного чемпиона Азии, финалиста чемпионата мира — 2023 Саиджамшида Джафарова из Азербайджана.
  • Весовая категория до 92 кг: Рамазан Дадаев раздельным решением судей победил бронзового призёра чемпионата мира Мадияра Сайдрахимова из Узбекистана.
  • Весовая категория свыше 92 кг: Давид Суров проиграл иранцу Иману Рамезанпуру из-за дисквалификации в третьем раунде за нанесение ударов после команды «стоп».
Сейчас читают:
«Я способен победить Усика». Интервью с восходящей звездой бокса из России
Эксклюзив
«Я способен победить Усика». Интервью с восходящей звездой бокса из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android