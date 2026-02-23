Скидки
Суров объяснил причину своей дисквалификации на встрече между сборными «Динамо» и мира

Российский боксёр Давид Суров прокомментировал своё поражение в матчевой встрече между сборными «Динамо» и мира. Боксёр был дисквалифицирован в третьем раунде поединка с Иманом Рамезанпуром за нанесение ударов после команды судьи «стоп».

«Не услышал команду и продолжил атаковать. Ну и дисквалифицировали. Повторюсь, я не услышал команду «стоп». Мне кажется, она была тихо сказана. Он просто выплюнул каппу, а я в этот момент работал серией… Ну и вышло так, что меня дисквалифицировали. Я расстроен.

Что касается боя, то соперник лёгкий. Я вообще не уставал. Он постоянно вязал меня и держал мою левую руку. Мне приходилось работать только правой в ближнем бою. Но предупреждений ему не сделали, а дисквалифицировали меня. Реванш с иранцем? Зачем? Он никакой, если честно», — сказал Суров после боя.

