Роузи — о предстоящем поединке с Карано: это не просто бой, это MVP против UFC

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи заявила, что её поединок с Джиной Карано 17 мая станет не просто отдельным событием, а противостоянием между промоушенами MVP и UFC.

«Вся эта история не просто про этот бой. В значительной степени это MVP против UFC, и здесь я буду биться очень серьёзно. Они страдают от отсутствия конкуренции. Они не могут просто раз в пару лет улаживать коллективные иски — это цена ведения бизнеса. Так что я действительно пытаюсь помочь Дане [Уайту]. И если кто и был подготовлен на роль его ученика, так это я. Думаю, я буду самым любимым противником, который у него когда-либо был», — приводит слова Роузи издание Post Wrestling.