Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут реванш в сентябре — The Ring

Бывшие чемпионы мира по боксу Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут повторный поединок. Реванш планируется на сентябрь, а в качестве места проведения рассматривается арена The Sphere в Лас-Вегасе, сообщает издание журналист Майк Коппингер из The Ring со ссылкой на внутренние источники.

Оба боксёра предварительно проведут выставочные бои этой весной перед встречей друг с другом. Детали возможного реванша пока не раскрываются.

Напомним, первый бой между Мейвезером и Пакьяо состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца. Тот поединок стал одним из самых прибыльных за всю историю бокса. Мейвезер получил $ 300 млн, а Пакьяо $ 150 млн без учёта продаж телевизионных трансляций. Общий доход от боя составил больше полумиллиарда долларов.

