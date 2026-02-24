Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут реванш 19 сентября

Легендарные боксёры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут второй бой 19 сентября 2026 года. Поединок пройдёт на арене Sphere в Лас-Вегасе, а его прямой трансляцией по всему миру займётся стриминговый сервис Netflix.

Фото: Netflix

В отличие от выставочных боёв, в которых оба ветерана участвовали в последние годы, этот поединок будет профессиональным. Мейвезер подходит к реваншу с идеальным рекордом 50-0 (27 нокаутов), на счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутов), восемь поражений и три ничьих.

Первый бой соперников, названный «Боем века», состоялся в мае 2015 года. Тогда американец победил филиппинца и защитил титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO. Тот поединок стал одним из самых коммерчески успешных в истории бокса.