Стала известна дата боя за абсолютное чемпионство между Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса (55.3 кг), японский боец Наоя «Монстр» Иноуэ, проведёт защиту своих титулов против другого непобеждённого японца Дзюнто Накатани. Поединок состоится 2 мая на арене Tokyo Dome в столице Японии.

На кону будут стоять все главные титулы дивизиона: пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring, принадлежащие Монстру.

Оба подходят к бою с рекордом 32-0: у Иноуэ 27 побед нокаутом, у Накатани — 24. Для Монстра это будет четвёртый бой за год, тогда как его соперник лишь осваивается в новом дивизионе.

Наоя занимает вторую строчку в рейтинге лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, а Дзюнто является экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях, он проведёт второй бой во втором легчайшем весе, куда спортсмен поднялся в конце 2025 года.